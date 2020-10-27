В тульских колониях запретили свидания и прием передач

В учреждениях УФСИН России по Тульской области ввели ограничения. Это связано с высоким риском возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции.

В колониях прекращены переводы осужденных, приостановлены предоставления длительных и краткосрочных свиданий (за исключением визитов адвокатов), прием посылок и передач (за исключением лекарств и предметов медицинского назначения), ограничены посещения представителями различных органов и организаций.

Ограничения действуют до особого указания.