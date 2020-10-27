В Туле на перекрестке ул. Степанова и ул.Епифанская столкнулись три автомобиля

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня, 27 октября, в Пролетарском районе Тулы на пересечении улиц Степанова и Епифанской произошло тройное ДТП. Участниками его стали две иномарки и одно отечественное авто.

Причиной тому стал следующий маневр. При повороте налево 68-летняя автоледи за рулем автомобиля «Лада Калина» столкнулась с каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo, которым управлял 20-летний парень. После этого ударная волна прилетела и в иномарку Honda Cicic, за рулем которой находился 35-летний мужчина.

В ДТП пострадала 18-летняя пассажирка Volkswagen.