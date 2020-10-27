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В нескольких тульских школах нашли нарушения в организации школьного питания

В школьных столовых неправильно хранились продукты и была посуда с трещинами
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В нескольких тульских школах нашли нарушения в организации школьного питания

В нескольких тульских школах нашли нарушения в организации школьного питания

Фото: Алексей ФОКИН

В Зареченском районе сотрудники прокуратуры проверили местные школы на исполнение законодательства в организации питания обучающихся.

В ходе проверки выяснилось, что в некоторых учреждениях неправильно хранили чистую кухонную посуду и нарушали порядок отбора суточных проб. Также, в нескольких школах нарушали условия хранения продуктов, а также использовали уже потрескавшуюся посуду.

В отношении руководителей образовательных учреждений были внесены представления. На данный момент все нарушения полностью устранены.

ЧП