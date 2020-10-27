В Туле из-за коронавируса закрыли детский сад на ул. Ю. Фучика

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В структурном подразделении Центра развития ребенка-детский сад №6 на ул. Ю. Фучика, 22-а выявлены случаи заболевания COVID-19. В связи с этим, по предписаниям Роспотребнадзора, дошкольное учреждение вынуждено временно приостановить свою деятельность.

Так, с 27 октября 11 групп детского сада отправлены на карантин.

Сейчас в учреждении проводится комплекс необходимый противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения ОРВИ и снижение риска возникновения новых случаев COVID-19.