27 октября жителям Тулы, Хомяково, Косой Горы и Ивановки временно отключили свет Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 27 октября, многие жители Тулы снова остались без света из-за проведения плановых работ на объектах электроснабжения. Так, обесточенными остались несколько районов города, а также деревня Ивановка и два поселка: Хомяково и Косая Гора.

По данным ТГЭС до 17:00 без света просидят следующие адреса:

С 9:00 до 17:00

ул. Болдина, 60-84 (чётн.); ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.); ул. Серебровская, 89, 97; пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6; ул. Московская, 13, 30; пер. Московский, 6; ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.); ул. З. Космедемьянской, 2-10 (чётн.); пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а; ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2; ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11, 21-33 (нечётн.), 18-30 (чётн.); пр-зд Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5; ул. Физкультурная, 18, 27

Калужское ш., 3; пр-т Ленина, 118, 120, 120-а, 118-а; ул. Лесная Опушка, 12

ТП 1253 27.10.20 09:00 27.10.20 17:00 Работа в ТП ул. Высокая, 67-83 (нечётн.), 61, 63; 3-й Бежковский пр-зд, 12-20 (чётн.), 7, 9, 11; 1-й Газовый пр-зд, 43-55 (нечётн.); 2-й Бежковский пр-зд, 3-13; ул. Бежковская, 42-64 (чётн.); ул. Сенежская, 1, 3

ТП 923, 912, 924, 934 27.10.20 09:00 27.10.20 17:00 Работа в ТП п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 24-а, 18-25, 57-78; ул. Кудрявцевская, 1-73 (нечётн.), 2-74 (чётн.); ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.), 65; ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Калинина, 15-27; Орловское ш., 59-а, 45-59 (нечётн.), 91-97; пер. Дачный, 2-12; ул. Революции, 87-а; ул. Новая, 2-66 (чётн.), 1-59 (нечётн.); ул. Речная, 1-23; ул. Вахрушева, 24, 35; ул. Кирова, 31

ул. Оружейная, 1, 3, 3-а, 7-б, 7-в, 9, 9-а, 11, 8; ул. Смидович, 6, 6-а, 6-б, 8; ул. Мира, 50, 52, 52-а; ул. Болдина, 145-а, 145-б, 147-а, 147-б

ТП 127 27.10.20 09:30 27.10.20 16:00 Включение новых КЛ с ТП 1452 Ул. Первомайская, 50, 52

ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.); ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.)

п. Косая Гора: Орловское ш., 10-26 (чётн.); ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.); ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Луговая, 21-28, 28-а, 28-б, 28-в, 28-г

С 15:00 до 17:00

д. Ивановка: ул. Чукотская; ул. Альпийская; ул. Фестивальная, 144, 146; п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14-26 (чётн.), 23-37 (нечётн.), 28-а; 1-й пр-зд Архангельский; 2-й пр-зд Архангельский; ул. Архангельская; Хомяковское ш., 12, 10, 8, 6, 5/4, 3, 14, 2