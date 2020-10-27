Туляки помогли задержать насильника и разбойника с Косой Горы Фото: материалы пресс-служб

Вчера вечером, 26 октября, в поселке Косая Гора задержали ранее объявленного в розыск мужчину, который подозревался в разбое и изнасиловании. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Как стало известно, разыскиваемого на территории поселка заметили другие мужчины, которые тут же его задержали и вызвали сотрудников полиции. Отметим, что в течение нескольких дней преступника искали все наряды полицейских, дежуривших на улицах города. Напомним, что ранее судимый житель Косой Горы перед тем как скрыться успел изнасиловать сразу двух женщин, находившихся в одной квартире.

Сейчас злоумышленник задержан и находится в подразделении полиции для дальнейшего разбирательства.