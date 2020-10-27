27 октября в Туле будет пасмурно, +10 и без осадков Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 27 октября, в Туле ожидается пасмурная погода, однако без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +10 градусов, а вечером опустится до +8, а пасмурное небо сменит переменная облачность.

Ветер будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью 4,2 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 752 мм.рт.ст.

Завтра, 28 октября, в областной столице будет ясно, а столбик термометра поднимется так же, как и сегодня, до +10 градусов тепла.