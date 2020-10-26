В Туле пьяный водитель не пропустил иномарку: пострадала женщина

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

24 октября в 18.10 на 13 км дороги «Тула-Новомосковск» произошло ДТП. Пьяный 31-летний мужчина (1,102 мг/л) на автомобиле «ГАЗ ЛУИДОР 3009D0» столкнулся с Kia Cerato под управлением 40-летнего мужчины.

По предварительной информации, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог первый водитель не уступил дорогу иномарке.

В результате ДТП пострадал пассажир Kia, 44-летняя женщина. Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.