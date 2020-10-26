Карта распространения коронавируса в Тульской области на 26 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в Тульской области
26 октября стало известно о 104 новых случаях заболевания коронавирусом. А за минувшую неделю зарегистрировано 618 новых случаев заболевания. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 5 094
Донской - 275
Алексинский район - 599
Арсеньевский район - 23
Белевский район - 99
Богородицкий район - 393
Веневский район - 243
Воловский район - 157
Дубенский район - 72
Ефремовский район - 849
Заокский район - 174
Каменский район - 59
Кимовский район - 337
Киреевский район - 728
Куркинский район - 66
р.п. Новогуровский - 32
Новомосковский район - 824
Одоевский район - 63
Плавский район - 156
Суворовский район - 63
Тепло-Огаревский район - 114
Узловский район - 507
Чернский район - 104
Щекинский район - 597
Ясногорский район - 182