Карта распространения коронавируса в Тульской области на 26 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в Тульской области

26 октября стало известно о 104 новых случаях заболевания коронавирусом. А за минувшую неделю зарегистрировано 618 новых случаев заболевания. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 5 094

Донской - 275

Алексинский район - 599

Арсеньевский район - 23

Белевский район - 99

Богородицкий район - 393

Веневский район - 243

Воловский район - 157

Дубенский район - 72

Ефремовский район - 849

Заокский район - 174

Каменский район - 59

Кимовский район - 337

Киреевский район - 728

Куркинский район - 66

р.п. Новогуровский - 32

Новомосковский район - 824

Одоевский район - 63

Плавский район - 156

Суворовский район - 63

Тепло-Огаревский район - 114

Узловский район - 507

Чернский район - 104

Щекинский район - 597

Ясногорский район - 182