В Тульской области в двух школах обнаружили нарушения по COVID-19

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в двух школах обнаружило нарушения санитарного законодательства.

В отношении ответственных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Материалы дел направлены в суд.

Всего с 16 по 23 октября специалисты проверили 23 школы, 14 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования.