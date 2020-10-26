26 октября в Туле будет пасмурная погода и переменная облачность Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 26 октября, в Туле будет тепло и облачно с прояснениями. Днем температура воздуха поднимется до +9...+10 градусов, а вечером до +6...+8 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер будет дуть очень слабый южный со скоростью 0,8 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 750 мм.рт.ст.

Завтра, 27 октября, в областной столице ожидается пасмурная, однако сухая погода, а температура воздуха днем поднимется до +9 градусов.