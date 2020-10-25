В тульской деревне Струково отремонтируют 2,4 км проезжей части

Фото: Администрация Тулы

В деревне Струково ремонтируют покрытие проезжей части. Общая протяженность участка, который приведут в порядок, 2,4 км. На объекте уже выполнена планировка грунта, активно ведутся работы по устройству геотекстиля и основания покрытия из щебня.

Кроме того, подготовили к дальнейшему асфальтированию дороги на ул. Дачной от Епифанского шоссе до ул. Рудной, и в п. Маслово по ул. Белоусовский бульвар, по ул. Ландышевой и Васильковой. Здесь выполнены работы по устройству основания из щебня.

Также в деревнях Теплое и Судаково ремонтируют подъездные пути к участкам, выделенным многодетным семьям.