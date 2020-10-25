Житель Тульской области отработает 60 часов за неуплату алиментов

Жителю Суворова суд назначил 60 часов обязательных работ. Такое решение было принято после того, как судебный пристав-исполнитель составил на мужчину протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Горе-отец не принимал мер к трудоустройству, без уважительных причин длительное время не осуществлял выплат. В результате у него образовалась перед дочерью задолженность в размере более 100 тысяч рублей.

Если после отбытия наказания мужчина не примет мер по оплате задолженности, будет рассмотрен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.