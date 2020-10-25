Фото: Правительство Тульской области

В Тульской области отметили 150-летие со дня рождения Ивана Бунина. Мероприятия, посвященные этой дате, прошли во всех районах. Среди них - литературные гостиные, спектакли, книжные выставки, вечера памяти, классные часы.

В Ефремове открылся после реставрации мемориальный дом-музей писателя, посвященный его жизни и творчеству. Он был отреставрирован, а в его стенах создана новая экспозиция.

В завершении праздничных мероприятий гости возложили цветы к памятникам Ивана Бунина на железнодорожном вокзале и в бунинском парке Ефремова.