Судимый туляк попался на кражах велосипедов из подъездов

В Туле мужчина попался на кражах велосипедов из подъездов многоквартирных домов. Его целью была их дальнейшая продажа.

Полицейские задержали 27-летнего безработного мужчину, ранее судимого за кражи, мошенничества и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В полиции имеются сведения о его причастности к хищениям велосипедов в Советском и Привокзальном округах.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража". В рамках расследования полицейские выяснят все детали преступлений и точное количество жертв.