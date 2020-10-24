В 2021 году в Туле отремонтируют велогородок на ул. Луначарского

Фото: Администрация Тулы

Велотрек на ул. Луначарского в Туле приведут в порядок к 1 сентября 2021 года. В текущем году начнут подготовку проектно-сметной документации.

Затем предстоит снять прежнее асфальтовое покрытие с велотрека, сделать отсыпку и уложить новое бетонное полотно.

Отметим, что велогородок строили с 2011 по 2017 гг. Однако к эксплуатации минитрек оказался не пригоден. При этом спортивный объект важен для развития велосипедного спорта в Туле. На нем могли бы заниматься юные спортсмены 12-14 лет.