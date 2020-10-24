В спортшколе «Юность» в Туле завершат ремонт в начале ноября

Фото: Администрация Тулы

В спортивной школе олимпийского резерва «Юность» (ул. Демидовская, 56а) в Туле завершат ремонт в начале ноября. Затем состоятся первые соревнования.

На данный момент большая часть работ уже завершена. Проведены внутренние ремонтные работы, смонтировано профессиональное освещение, в спортивных залах завершают укладку профессионального спортивного паркета.

На 90% выполнены работы по ремонту раздевалок с душевыми. На 2 этаже начинают стелить маты и завозить тренажеры. В зале единоборств уложат татами, на стенах также будет смонтировано мягкое травмобезопасное покрытие. На днях приступят к монтажу трибун.

На следующей неделе ремонт в основном игровом зале завершат и приступят к уборке.