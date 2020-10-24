Туляк украл из супермаркета на Одоевском шоссе алкоголь

В Туле молодой человек украл из супермаркета на Одоевском шоссе алкоголь. В полицию с заявлением о краже обратился сотрудник службы безопасности магазина.

Прибывшие на место происшествия правоохранители при просмотре записи с установленных камер видеонаблюдения выяснили личность похитителя. Им оказался безработный и ранее судимый за кражи 23-летний житель Пролетарского округа Тулы. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Туляк признался в содеянном.

Сейчас в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.