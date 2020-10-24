Телефонные мошенники за сутки похитили у жителей Тульской области более трех млн рублей

Мошенники за сутки похитили у 11 жителей Тульской области более 3 240 000 рублей. Преступники по мобильному телефону и под различными предлогами просили сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

По всем фактам сотрудники полиции выясняют детали случившегося. Проводятся проверки.

Тулякам напоминают, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Также не стоит оплачивать товары и услуги через незнакомые интернет-сайты, вносить предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений.