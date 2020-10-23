В Туле с молотка распродадут имущество должников Фото: Алексей ФОКИН

6 ноября в 10:00 на электронной площадке пройдет аукцион. В качестве лотов будет представлено имущество тульских должников, которые изъяли у них судебные приставы.

В этот раз на торгах будут представлены: земельный участок, силосные ямы и автомобили на 8,185 млн рублей.

Такой же аукцион пройдет еще и 18 ноября. В этот день будут распродавать заложенное и незаложенное движимое и недвижимое имущество на 9,609 млн рублей. Так, на торги выставят автомобили, экскаватор, грузовой самосвал, полуприцеп цистерны и квартиры.