В Тульской области срубили 942 гектара зараженных яблонь

В Тульской области срубили 942 гектара зараженных яблок Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В августе этого года Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору обнаружило в Тульской области зараженные яблоки. Так, в садах Одоевского и Щекинского районов были найдены яблони с фитоплазмой — внутриклеточным паразитом, которого переносят насекомые.

В связи с этим на данный момент в яблоневых садах двух районов было срублено 942 гектара насаждений. Также корни больных деревьев выкопали и сожгли.

Отметим, что фитоплазма может охватить почти все сорта яблонь, а также уменьшает размер плодов до 50% и наносит урон урожаю до 60%.