В Туле точки общепита проверили на легальность трудоустройства сотрудников Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 23 октября, в Туле прошел самый животрепещущий для многих работающих людей рейд. Сегодня контролирующие органы проверяли легальность трудовых отношений в точках общепита.

Так, работникам и их начальникам еще раз напомнили о том, что при устройстве на работу должен быть составлен официальный трудовой договор.

Также отметили, что выплата зарплаты «в конверте» недопустима и наказывается административным протоколом.