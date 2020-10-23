В Тульской области директор ЖКХ предоставил в кассу "липовые" документы Фото: Алексей ФОКИН

В Щёкинском районе бывший директор управляющей компании был осужден и признан виновным за то, что своровал казенные деньги.

Как было установлено в ходе следствия, что с 1 ноября 2017 года по 3 августа 2020 года осужденный, являясь директором муниципального предприятия «Волчье-Дубравское ЖКХ» Тёпло-Огарёвского района, отдал в кассу организации «липовые» документы, в которых прописаны суммы за приобретение тех или иных товаров для ЖКХ. Так, туляк якобы закупился на 250 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил экс-директора ЖКХ к колонии строгого режима на протяжении 2,5 лет.