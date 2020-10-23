Светлана Киреева покинула пост замминистра здравоохранения Тульской области

В Министерстве здравоохранения Тульской области произошли новые кадровые изменения. Стало известно, что замминистра Светлана Киреева покинула свой пост в связи с переходом на новую работу.

Ранее на должность заместителя министра здравоохранения региона она была назначена в декабре 2019 года. За время своей работы Светлана Михайловна отвечала за организацию медицинской помощи населению и профилактики, а также принимала непосредственное участие в выстраивании алгоритмов оказания помощи пациентам с COVID-19. Также, она лично курировала работу инфекционных госпиталей и контролировала тактику ведения больных.

Сейчас новая должность Светланы Киреевой связана с развитием онкологической помощи в Тульской области. Ранее Светлана Михайловна работала заместителем главного врача по клинико-диагностическому центру областной клинической больницы.