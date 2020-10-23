В Тульской области водитель ВАЗа сбил мужчину и скрылся прочь Фото: материалы пресс-служб

Вчера вечером, 22 октября, в Плавске на улице Красноармейская произошло ДТП, участниками которого стали неизвестный автомобиль и 35-летний мужчина-пешеход.

Так, в 21:30 по мск неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил вышеуказанного мужчину. При этом, по данным ГАИ, пешеход вышел на проезжую часть дороги и умышленно создал помеху для движения автомобиля. Однако, полицейские установили личность и марку скрывшегося автомобиля. Автомобилистом оказался 29-летний мужчина, а марка автомобиля - «ВАЗ 2112».

Пешеход получил в ДТП различные травмы, но после оказания помощи был отпущен, а водителя задержали.