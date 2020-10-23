В Туле на Орловском шоссе сразу две иномарки на смерть сбили одну девушку Фото: материалы пресс-служб

В четверг вечером, 22 октября, на Орловском шоссе в Туле произошло смертельное ДТП. Участниками происшествия стали молодой водитель Skoda Felicia, водитель Opel Astra и девушка-пешеход.

По предварительной информации, в 18:00 по мск 19-летний водитель Skoda Felicia во время движения сбил 18-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После того, как девушку сбила первая иномарка, на нее сразу же совершил наезд 46-летний водитель второй иномарки.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте ДТП от полученных травм.