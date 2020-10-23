В Тульской области мужчина и женщина обворовывали арендованные квартиры Фото: Алексей ФОКИН

Новомосковские полицейские задержали квартирного вора и его поддельницу. При этом, он не вскрывал тайно чужое жилище, а снимал квартиру на короткий срок, после чего получал от арендодателя ключи и свободно заходил внутрь.

Оказавшись внутри арендованной квартиры, злоумышленник выносил оттуда понравившуюся бытовую технику. Например, его выбор падал на стиральные машины, микроволновая печь и другое. По предварительной информации, после хищения мужчина оставлял помещение, не дождавшись хозяев квартиры. Полицейские установили причастность к хищениям 38-летнего неработающего ранее судимого мужчину и его 35-летнюю неработающую и ранее судимую подельницу, которые обчистили две квартиры за эту осень. В отношении их возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ.