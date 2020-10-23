В крупном гипермаркете Тулы обнаружили свыше 23 кг просроченной рыбы Фото: Алексей ФОКИН

Региональный Роспотребнадзор пришел с проверкой в один из крупных гипермаркетов города - «Глобус». Целью визита было соблюдение магазином обязательных требований при реализации рыбной продукции. И ушли специалисты Управления с крупным «уловом».

Так в гипермаркете были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения, нарешуния Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», а также в рыбном отделе нашли партию просроченной рыбной продукции. Так, Роспотребнадзором с реализации было снято 23,8 кг пропавшей рыбы. Кроме того, специалисты установили еще и нарушения температурного режима хранения продукции в торговом зале.

За выявленные ошибки в отношении юрлица и управляющего гипермаркетом по городу Тула возбуждены административные дела.