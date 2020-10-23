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Туляка арестовали на 3 суток за неуплату штрафов за распитие алкоголя в общественных местах

Мужчина 3 раза привлекался к административной ответственности
Диана СОЛДАТЧЕНКОВАДиана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Туле мировым судьей рассматривалось 3 дела об административных правонарушениях по статье КоАП «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом».

Было установлено, что житель областного центра уже 3 раза привлекался к ответственности за распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных законодательством. Несмотря на то, что постановления вступили в законную силу, правонарушитель штраф в установленный срок не оплатил.

В судебном заседании туляк свою вину признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде ареста на 3 суток.

Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.