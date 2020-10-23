При пожаре в Тульской области погиб 50-летний мужчина

Фото: МЧС России по Тульской области

Вечером 22 октября в частном доме с. Лаврово Ефремовского района произошел пожар. Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 21:54.

На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты.

Открытое горение огнеборцам удалось лиувидировать лишь к 00:44.

В результате пожара погиб 50-летний пенсионер. Предположительно, он и был хозяином дома.

Также в результате произошедшего в здании сгорела и обрушилась кровля, помещение выгорело внутри по всей площади.

Причину пожара устанавливают специалисты.