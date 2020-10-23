В трех тульских колониях из-за коронавируса прекращены свидания

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В трех колониях Тульской области из-за коронавируса ввели дополнительные ограничения.

Так, в ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-5 и ФКУ ИК-6 с 22 октября 2020 года запрещаются длительные и краткосрочные свидания (за исключением лиц, осуществляющих юридическую помощь и участвующих в судебно-следственных действиях), приостанавливается прием посылок и передач, кроме лекарств и предметов медицинского назначения, а также ограничены посещения представителям различных органов и организаций.

Об отмене режимно-ограничительных мер будет сообщено дополнительно на официальном сайте УФСИН России по Тульской области.