Тулякам начали рассылать фейковые сообщения о жестоко убитой девушке

На днях в социальных сетях между туляками пробежала новость о том, что возле общежития политехнического университета в Туле изнасиловали и жестоко убили девушку. При этом, никто потерпевшей даже не помог, как говорит MySlo.

К такому скандалу была приложена еще и фотография сильно изувеченной мертвой девушки и женскими криками. Однако, как выяснилось, что данная информация является всего лишь фейком. В правоохранительных органах опровергли информацию о таком инциденте.

Отметим, что подобные сообщения гуляли в соцсетях и среди жителей других регионов.