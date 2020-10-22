23 октября два тульских поселка останутся без света Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 23 октября, в Туле некоторым жителям снова отключат свет в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщает ТГЭС.

Без света останутся жители поселка Мясново, поселка трудовой и несколих улиц областной столицы.

Публикуем полный график отключений электроэнергии на 23 октября 2020 года.

С 9:00 до 12:00

Мясново: ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 2-8 (чётн.), 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а; ул. Ликбеза, 3, 9, 15, 17, 19, 27, 31; ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 3-а, 3, 5; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; ул. В. Кроаснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4

С 9:00 до 17:00

п. Трудовой, 140-186, 176-б, 176-в, 176-г, 186-г

ул. Ак. Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.); пр-зд Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.); пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.); ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.)