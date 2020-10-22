Короткометражный фильм, снятый в Тульской области, получил награду на Варшавском фестивале

фото: Кинокомиссия Тульской области при правительстве Фото: соцсети

Снятая в Тульской области короткометражка под названием «Сера» завоевала еще одну награду. Фильм поучаствовал в Варшавском фестивале «Warsaw Film Festival» и взял награду в номинации «Специальный приз жюри».

Съемки короткометражного фильма проходили на территории Тульской области в начале марта 2020 года. Отметим, что ранее данная работа завоевала победное место в программе «Лучший короткометражный фильм» и «Приз кинокритиков» на фестивале «Кинотавр».

Режиссером кинокартины является Лана Влади - русско-итальянская актриса и режиссер. Главные роли исполнили Анна Слю и Наталия Чумбуридзе.