В Тульской области инспектора ГИБДД осудили за неправильный штраф Фото: Алексей ФОКИН

31 марта инспектор ГИБДД нес постовую службу на перекрестке двух дорог: «Чернь-Медведки» и «Лопатково-Ефремов». В ходе работы полицейский остановил один из проезжающих грузовиков.

При проверке выяснилось, что у большегруза проблемы с тахометром. Поняв ситуацию, инспектор выписал водителю штраф в размере от 1 500 до 2 500 рублей, а оформил его, как за непредоставление преимущества пешеходу. При этом, по закону, водителя грузовика должен был ждать штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

На судебном заседании инспектор свою вину полностью признал, однако наказания ему избежать так и не удалось. Провинившийся правоохранитель заплатит штраф в размере 50 000 рублей, а также не сможет работать в полиции еще 2,5 года.