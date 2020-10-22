Тулячка трижды своровала из магазина партию детского питания Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Тулы попадёт на скамью подсудимых за неоднократную кражу детского питания. При этом жертвой воровства стал один и тот же магазин.

Первый раз женщина совершила свое преступление 12 сентября. Злоумышленница похитила из торгового зала 6 банок детского питания по 400 грамм каждая, тем самым нанеся урон магазину в 5 888, 54 рубля. За добавкой женщина вернулась две недели спустя, 26 сентября. Во второй раз, находясь в том же магазине, женщина похитила еще 4 банки детского питания объемом 400 грамм на сумму 3 576,08.

И, по закону жанра, 3 октября похитительница детского питания вернулась в тот же магазин в третий раз. И снова женщина прикарманила себе 4 банки на сумму 4 325,27 рублей. Однако, в этот раз уйти безнаказанной ей не удалось. Ее поймали сотрудники магазина.

На данный момент злоумышленница находится в СИЗО, а в суд женщина попадет лишь 29 октября.