Разбил ногой стекло: туляк устроил разборки на дороге с подрезавшим его водителем

В Туле произошел дорожный конфликт. На ул.9 Мая водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил опасный маневр, вынудив водителя другой иномарки экстренно затормозить.

После этого автолюбитель догнал первого, вышел из машины и начал конфликт, призывая выйти из машины водителя «Форда».

Однако его слова были проигнорированы. Тогда мужчина ногой разбил стекло водительской двери автомобиля.

В УМВД России по Тульской области отмечают: потерпевший – житель Дубенского района – обратился в полицию. Второй участник конфликта, 52-летний туляк, признался в содеянном.