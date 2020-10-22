Сергей Павлов: «Арсенал» растет, у Тулы хорошее будущее

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21 октября состоялся матч «Текстильщик» Иваново - «Арсенал» Тула. Оружейники выиграли по пенальти у соперников. В послематчевом интервью главный тренер «Текстильщика» Сергей Павлов отметил, что рад успехам туляков.

- Я большой отрезок времени провел в «Арсенале». Там прекрасные болельщики, хорошее руководство, с которым было полное понимание. Интересная команда. Мы так ярко провели этот отрезок. У меня осталась хорошая память о Туле. Но пришли другие люди и они двигаются дальше. Они имеют другие возможности. «Арсенал» растет. Я за ним смотрю. Мне он интересен. Я думаю, что у Тулы хорошее серьезное будущее. Я могу пожелать ей только успехов, - сказал тренер ивановской команды.

Отметим, что для Сергея Павлова «Арсенал» не чужая команда. Он возглавлял ее в 2016 году.