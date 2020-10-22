В Тульской области в массовом ДТП пострадали шесть человек

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

21 октября в 17.25 на 97 км дороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» Белевского района произошло ДТП.

38-летний мужчина на автомобиле Toyota RAV4 выехал на встречную полосу столкнулся с автомобилем «УАЗ220695-04» под управлением 55-летнего мужчины.

Затем «УАЗ» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 212140», за рулем которого находился 24-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали водитель Toyota и его пассажиры, 49-летняя женщина и 56-летний мужчина; водитель «УАЗа» и его пассажиры, 21-летний молодой человек и 60-летняя женщина. Все пострадавшие были госпитализированы.