22 октября в Туле будет дождливо и +8 градусов тепла Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 22 октября, в Туле будет пасмурно и дождливо, однако заметно теплее, чем в предыдущие сутки. Так, температура воздуха днем поднимется до +7...+8 градусов, а вечером столбик термометра останется в тех же температурных пределах +7...+8 градусов. Вечером и днем ожидаются осадки в виде дождя.

Ветер будет дуть южный умеренный со скоростью 3,5 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 745 мм.рт.чт.

Завтра же, 23 октября, в областной столице ожидается теплая, но пасмурная погода. Днем в городе прогреет до +14 градусов.