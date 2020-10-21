22 октября часть тульских домов останется без света Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 22 октября, в Туле снова произойдет массовое отключение света. Это будет связано с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на объектах электроснабжения. Об этом сообщает ТГЭС.

Публикуем полный график отключения электроэнергии 22 октября:

9:00 до 12:00

ул. Пролетарская, 19

С 9:00 до 16:00

Павшинский мост, 2

пр-т Ленина, 59, 57, 61; ул. Л. Толстого, 114-г, 114-б, 81; ул. М. Тореза, 2, 4

С 9:00 до 17:00

ул. Дзержинского, 13, 15-17, 10, 15 к. 1, 12, 15 к. 2 15 к. 3, 15 к. 4, 15 к. 6, 19; ул. Советская, 71, 73; ул. Никитская, 1-7 (нечётн.); ул. Р. Люксембург, 3

СНТ "Шахтёрский"

ул. Ушинского, 35-47, 4, 40-б, 40-б/1, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-б, 35-в, 36-а, 37-в, 37-б, 36-в, 36-б, 38-в, 40-в, 40-а, 40-а/1, 48-б, 46-в, 12-в, 48-в, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-б, 48-е, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-б, 48-е

п. Угольный: ул. Шоссейная, 15; ул. Асфальтная, 2, 4, 8, 20; ул. 1-й Квартал, 12-42 (чётн.), 66