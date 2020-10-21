В Тульской области автоледи на "ладе" сбила пенсионерку Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 20 октября, в поселке Первомайский Щекинского района произошло ДТП, участниками которого стали молодая автоледи и пенсионерка.

Так, в 18-15 на улице Пролетарской29-летняя девушка, управляя автомобилем «ЛАДА 219020», при повороте налево сбила 88-летнюю женщину-пешехода. По предварительной информации, пенсионерка переходила дорогу в установленном месте.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы и была госпитализирована.