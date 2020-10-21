В Тульской области молодой водитель "Лады" сбил молодую девушку-пешехода Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник ночью, 20 октября, в Алексине произошло ДТП с участием молодого водителя и молодой девушки пешехода.

В 00-20 на улице Арматурной 24-летний водитель автомобиля «ЛАДА-111730», 22-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги, в неположенном месте, однако в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП девушка получила различные травмы и была доставлена в медучреждение.