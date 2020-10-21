Число коррупционных преступлений в Тульской области выросло на 60% Фото: Алексей ФОКИН

216 уголовных дел коррупционной направленности возбуждено в Тульской области за девять месяцев. Из общего количества 11 дел были заведены по результатам прокурорской проверки.

По завершенным делам материальный ущерб составил свыше 36 млн рублей. Отметим, что 14 млн рублей провинившиеся вернули добровольно. Как отметила прокуратура, за указанный период в регионе увеличилось число взяток на 60 %: с 99 до 158. Сумма взяток перешла пределы 16 млн рублей, а средний размер взятки увеличился на 319 % : с 64 до 268 000 рублей.

Суд вынес 59 обвинительных приговоров, осуждены 69 лиц, из которых трое человек — представители госвласти и местного самоуправления. Также, в числе осужденных один депутат выборного органа местного самоуправления, 19 должностных лиц предприятий и учреждений, один врач и 12 правоохранителей.