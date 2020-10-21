В Туле водитель Audi отвлекся и протаранил забор на проспекте Ленина

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня утром, 21 октября, в центре города произошло одиночное ДТП. На проспекте Ленина с дорогой не справился автомобиль Audi Q7.

Так в районе площади Победы иномарка протаранила дорожное ограждение (забор), снеся ему несколько секций. Однако пострадал не только забор, но еще и правое переднее колесо кроссовера. По предварительной информации, причиной такого ДТП стало то, что водитель отвлекся во время движения.

Однако, в происшествии обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД.