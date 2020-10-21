В Туле разыскивают подозреваемого разбойника и насильника Фото: материалы пресс-служб

В Туле сотрудники полиции объявили в розыск ранее судимого жителя Косой Горы, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Мужчина подозревается в разбое и изнасиловании.

Так, полицейские дали ориентировки на злоумышленника.

Дворянчиков Владимир Юрьевич, 1971 г.р. Приметы: на вид 45-47 лет, рост 165-167 см, худощавого телосложения, лысый. Особые приметы: татуировки в виде перстней на пальцах кистей обеих рук, многочисленные татуировки на теле и руках, при общении разговаривает тихим, вкрадчивым голосом. Сотрудники УМВД просят туляков при владении какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить ее в дежурную часть по телефонам 32-22-49, 32-47-00, 32-47-02, 23-02-10 или 02.