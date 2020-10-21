Тульский театр-студия «Мюсли» получил две награды на международном фестивале

Фото предоставлены театром-студией "Мюсли". Фото: Алексей Мизарев

На Международном театральном фестивале Quinta Theatre Fest в Греции театр-студия «Мюсли» получил две награды за лучшие костюмы и хореографию в спектакле "Фрида".

Постановка была показана в видеозаписи. Из-за сложной эпидобстановки туляки не смогли присутствовать на фестивале.

Тем не менее, "Фрида" была включена в конкурсную программу наравне с постановками, сыгранными вживую.

На фестивале выступали театры из Греции, Испании, Италии, Ирана, Марокко. «Мюсли» представляли Россию.