Фото: Алексей ФОКИН

У мемориала «Защитникам неба Отечества» в Туле высадили сирень. Аллея заложена в честь 75-летия Великой Победы.

Мероприятие также прошло в рамках патриотической акции, посвященной 110-летию со дня рождения выдающейся летчицы и общественного деятеля, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой.

Валентина Гризодубова установила 5 мировых авиационных рекордов для женщин на легкомоторных самолетах. В качестве командира экипажа совершила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, побив международный женский рекорд дальности полета.