В Туле представитель цыганского этноса продавал несуществующие мотоблок, автомобиль и квартиру

Представитель цыганского этноса на сайте бесплатных объявлений продавал несуществующие мотоблок, автомобиль и квартиру. При переговорах с потенциальными покупателями подозреваемый предлагал внести предоплату, чтобы «забронировать» товар.

После того, как деньги поступали на указанный им номер, он переводил их на банковскую карту и обналичивал. Затем переставал выходить на связь.

Мужчина оказался причастен к 4 фактам мошенничества. Жертвами преступлений стали жители различные регионов страны. А общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 78 тысяч рублей.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье "мошенничество". В УМВД России по Тульской области не исключают, что мужчина может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям.