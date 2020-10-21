21 октября в Туле похолодает до +3 и пойдет дождь Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 21 октября, в Туле будет пасмурная, дождливая и довольно прохладная погода. Днем температура воздуха поднимется всего лишь до +3 градусов тепла, а вечером в областной столице пойдет дождь, а столбик термометра покажет +2 градуса.

Ветер будет дуть умеренный юго-западный со скоростью 3,3 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 749 мм.рт.ст.

Завтра же, 22 октября, в Туле потеплеет до +8 градусов, однако днем и вечером будут идти дожди.